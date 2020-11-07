Peugeot Türkiye'den 210'uncu yıla özel kampanya - Son Dakika

Peugeot Türkiye'den 210'uncu yıla özel kampanya

07.11.2020 16:15
Peugeot Türkiye'den 210'uncu yıla özel kampanya, System.String[]

Peugeot Türkiye, markanın 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde "faiz indirimli" kampanyasına start verdiPeugeot Türkiye açıklamasına göre, 210'uncu yıla özel tüm Peugeot'larda geçerli "faiz indirimli" kampanya devrede.

Peugeot Türkiye, markanın 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde "faiz indirimli" kampanyasına start verdi

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, 210'uncu yıla özel tüm Peugeot'larda geçerli "faiz indirimli" kampanya devrede. Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, yeni Peugeot SUV 2008'de 60 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz imkanı tanınıyor. Ayrıca 1.5 lt BlueHDi dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve üstün sürüş keyfi sunmaya devam eden, 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008'e de 100 bin TL için 15 ay yüzde 0,94 faizle sahip olunuyor.

Açıklamaya göre, standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz imkanı ve yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin birleşimi ile D-Sedan segmentinde öne çıkan Peugeot 508 de 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz imkanıyla sunuluyor.

Kampanya kapsamında, 1.5 lt BlueHDi dizel motor, cam tavan, ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature 50 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 ve güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavanıyla segmentinde dikkati çeken Peugeot Rifter'ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz imkanı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 1,09 faiz imkanıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

SUV segmentinin lideri Peugeot

Açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, ekim ayında gerçekleştirdiği 4 bin 14 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 19 bin 105 adet SUV satışıyla Ocak-Ekim 2020 döneminde toplam SUV'da da lider oldu.

Marka, ekim ayında gerçekleştirdiği 6 bin 703 adet satış ve yüzde 7,1 pazar payı ile ise markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca Türkiye'de satışa sunulduğundan beri yüksek talep gören, yeni SUV 2008 modeli ekim ayında gerçekleştirdiği 2 bin 78 adetlik satış ile Türkiye'de toplam SUV segmentinin lideri olurken, SUV 5008 ise ekim ayında D-SUV segmentinde yüzde 30,3 pazar payı ile liderliğe yükseldi.

Türk Lirası, Türkiye, Peugeot, Faiz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot Türkiye'den 210'uncu yıla özel kampanya - Son Dakika


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