Peugeot Türkiye'den "şimdi al ekimde ödemeye başla" kampanyası - Son Dakika

Peugeot Türkiye'den "şimdi al ekimde ödemeye başla" kampanyası

Peugeot Türkiye, temmuz ayına özel sınırlı sayıda Peugeot için "şimdi al ekimde ödemeye başla" kampanyası başlattı.

Peugeot Türkiye, temmuz ayına özel sınırlı sayıda Peugeot için "şimdi al ekimde ödemeye başla" kampanyası başlattı.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, şirket için çalışanlarının ve Peugeot müşterilerinin sağlığı her zaman ilk sırada geliyor. Tüm Peugeot yetkili satıcı ve servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunuyor, tesislerde bulunan tüm araçlar en güncel yöntemlerle dezenfekte ediliyor ve hijyen açısından showroom'larda aynı anda sınırlı sayıda müşteri ağırlanıyor.

İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini "peugeot.com.tr" üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda Peugeot modeline de özel fırsatlarla sahip oluyor.

Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan yeni Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında temmuz ayına özel "şimdi al, ekimde ödemeye başla" kampanyası bulunuyor.

Ayrıca müşterilerin otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.

Öte yandan söz konusu kampanya "1.5 lt BlueHDi dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve üstün sürüş keyfi sunmaya devam eden; 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008 ve standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008; yenilikçi teknolojiler ile sürüş keyfinin birleşimi ile D-Sedan segmentinde öne çıkan yeni Peugeot 508; 1.5 lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature; Peugeot i-Cockpit ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile Peugeot 308; güçlü SUV görünümü, zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde dikkati çeken Peugeot Rifter ve üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi" modellerini kapsıyor.

Türkiye, Peugeot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot Türkiye'den 'şimdi al ekimde ödemeye başla' kampanyası - Son Dakika
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