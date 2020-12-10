Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası - Son Dakika

Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası

10.12.2020 10:01
Peugeot Türkiye'den tüm modellerde

Peugeot Türkiye, aralık ayında 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, "yüzde sıfır" faiz oranı veya "şimdi al, baharda ödemeye başla" imkanı sunuyor.

Peugeot Türkiye, aralık ayında 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, "yüzde sıfır" faiz oranı veya "şimdi al, baharda ödemeye başla" imkanı sunuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, yeni "Black Pack" seçeneğiyle yeni Peugeot SUV 3008 ve yedi kişilik oturma kapasitesi, Yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de lansman dönemine özel 100 bin TL için 12 ay sıfır faiz, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneğiyle sunulan, yeni Peugeot SUV 2008'de 229 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle satılıyor.

Açıklamaya göre, Peugeot 508'de 120 bin TL için 12 ay 0 faiz ve yeni Peugeot 308'de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, Peugeot Rifter da 45 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunulurken; Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz imkanıyla tüketiciyle buluşuyor.

Peugeot SUV segmentinde lider

Öte yandan, Peugeot Türkiye, kasım ayında gerçekleştirdiği 2 bin 631 adet SUV satışıyla toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21 bin 736 adet SUV satışıyla da 2020 Ocak-Kasım döneminde toplam SUV satışlarında da lider oldu.

Online araç tanıtım ve satışı

Yetkili satıcıları periyodik olarak hijyen denetimden geçen Peugeot Türkiye, tesislere gelmeyi tercih etmeyen müşterilere, görüntülü araç tanıtımından, online kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini "peugeot.com.tr" üzerinden gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Ayrıca dileyen müşterilerin yeni otomobilleri hijyen önlemleri alınarak evlerine teslim ediliyor.

Türkiye, Peugeot, Kasım, Faiz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot Türkiye'den tüm modellerde 'sıfır faiz' kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu         
09:11
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Kahveler korona kapsamında kapatılınca, esnaf semaverleri sokağa kurdu Kahveler korona kapsamında kapatılınca, esnaf semaverleri sokağa kurdu         
08:12
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei