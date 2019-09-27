Son Dakika Haberleri: Peugeot Türkiye, Intercity V Weekend Motoring'e katılacak
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Peugeot Türkiye, Intercity V Weekend Motoring'e katılacak

1 saat önce

Peugeot Türkiye, ürün gamını Intercity V Weekend Motoring'de sergileyecek.

Peugeot Türkiye, Intercity V Weekend Motoring'e katılacak, System.String[]

Peugeot Türkiye, ürün gamını Intercity V Weekend Motoring'de sergileyecek.

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot Türkiye, otomobil merkezi Intercity İstanbul Park'ın ikincisini gerçekleştirdiği V Weekend Motoring'e bir Türkiye tanıtımı ile damgasını vuruyor.

Yeni Peugeot 508, Intercity V Weekend Motoring'de ilk defa görücüye çıkıyor.

Peugeot standında, üstün teknolojilere sahip ve benzersiz sürüş keyfi sunan SUV 3008 ve SUV 5008 modelleri ile beraber segmentinde kuralları değiştiren Yeni Peugeot Rifter modeli de sergileniyor. Festival ziyaretçilerine, Peugeot modellerini yakından incelemenin yanı sıra her birini test etme fırsatı da sunuluyor.

İstanbul Park, Türkiye, Peugeot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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