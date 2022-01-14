Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü Banu Peker oldu - Son Dakika

Citroen Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini yürüten Banu Peker, Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü'ne atandı.

Stellantis açıklamasına göre, Stellantis grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ile DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye'de önemli bir atama gerçekleştirildi.

2019 yılından bu yana Citroen Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini yürüten Peker, Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü'ne atandı.

Açıklamaya göre, lisans öğrenimine 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başlayan Banu Peker, çalışma hayatına ise Toyota Türkiye'de adım attı.

Toyota Türkiye'de yaklaşık 11 yıl görev alan Peker, burada en son olarak Pazarlama İletişimi Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. Peker, 2019 yılında Citroen Türkiye'ye transfer oldu. İlk olarak Citroen Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü görevini üstlenen Peker, artık çalışmalarına Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü olarak devam edecek.