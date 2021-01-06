Peugeot Türkiye Satış Direktörü Gülin Reyhanoğlu oldu - Son Dakika

Peugeot Türkiye Satış Direktörü Gülin Reyhanoğlu oldu

06.01.2021 11:13
Peugeot Türkiye Satış Direktörü Gülin Reyhanoğlu oldu, System.String[]

17 Ağustos 2020 tarihinde Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörlüğü görevine atanan Gülin Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevini Mehmet Akın’dan devraldı.

17 Ağustos 2020 tarihinde Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörlüğü görevine atanan Gülin Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevini Mehmet Akın'dan devraldı.

Groupe PSA Türkiye'deki kariyerine Ekim 2017 yılında Peugeot Türkiye Filo Müdürü olarak başlayan Gülin Reyhanoğlu, Ağustos 2019 – 2020 tarihleri arasında geçen bir yıllık sürede Grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalıştı. 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Grubun dört markasından sorumlu B2B Satış Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı çalışmaya başlayan Reyhanoğlu; 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı görevine devam edecek.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Gülin Reyhanoğlu, otomotivde 2006 – 2010 yılları arasında Otokoç, 2010 – 2015 yılları arasında TEB ARVAL, 2016 – 2017 yıllarında ALD Otomotiv'de Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2017'de Groupe PSA Türkiye bünyesine katılan Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak görevine devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Gülin Reyhanoğlu, evli ve bir kız çocuk annesidir.

17 Ağustos, Peugeot, Türkiye, Ocak, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Peugeot Türkiye Satış Direktörü Gülin Reyhanoğlu oldu - Son Dakika


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