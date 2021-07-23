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Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak - Son Dakika

Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak

23.07.2021 11:59
Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak, System.String[]

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrikli araç ürün yelpazesi daha da çeşitleniyor. Peugeot'nun yeni dönem stratejilerinin kalbinde elektrifikasyon yer alıyor ve marka, bu hedef doğrultusunda adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.

Markanın bu çalışmaları arasındaki en yakın örneğini ise yeni Peugeot 308 oluşturuyor. Şirket, üç yıl önce başlattığı elektrikliye geçiş süreci yolculuğunda somut örnekler ortaya koyarken, yeni Peugeot 308 modelini de hibrit motorlarla pazara sunacağını açıkladı.

Bu kapsamda yeni Peugeot 308, Avrupa pazarlarındaki satışına, başlangıcından itibaren sedan ve station wagon versiyonlarında iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle sunulacak.

Sunulan modellerden HYBRID 225 e-EAT8, 180 HP gücündeki PureTech motor, 81 kW gücünde elektromotor ve 8 vitesli e-EAT8 şanzımanla bir araya gelerek, 225 HP'lik gücü kullanıma sunuyor.

HYBRID 180 e-EAT8 ise 150 HP gücünde PureTech motor ve 81 kW gücünde elektromotor ile 8 vitesli e-EAT8 şanzımanı bir araya getiriyor.

Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e, 2023 yılına kadar yüzde 85'e çıkarmayı hedeflerken, marka 2025 yılında ise Avrupa'da ürünlerinin yüzde 100'ünü elektrikli olarak pazara sunacak.

Yeni Peugeot 308, iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yeni Peugeot 308, Avrupa pazarlarında satışına başlamasından itibaren, iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak.

Peugeot'nun stratejilerinde önemli yer kaplayan elektrikliye geçiş, markanın yakın dönemdeki çalışmalarında da belirleyici rol oynuyor.

Grubun belirli bir modelde müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi oluşturma olanağı sunan çoklu enerji platformları ise elektrikli, şarj edilebilir hibrit veya içten yanmalı olmak üzere 'Seçme Özgürlüğü' stratejisini mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elektrikliye geçiş, ister geleneksel ister elektrikli olsun, müşterilerimize ihtiyaçlarına en uygun motoru seçme imkanı veren 'Seçme Özgürlüğü' stratejimizin merkezinde yer alıyor. Elektrikli modellerimizin satış performansı, Avrupa'da bu stratejinin meyvesini verdiğini gösteriyor. Küresel olarak, elektrikliye geçişin yeni olduğu pazarlarda bile, özgün, premium bir marka olarak öne çıkmak için elektrikli model portföyümüzü kullanacağız. Nerede olursak olalım, ilerlemenin gerçek itici güçleri olmak istiyoruz."

Peugeot'da binek ve ticari araçlarda geniş elektrikli ürün gamı bulunuyor

Ürün gamında elektrikliye geçiş sürecini, üç yıl önce e-208 modelini sunarak başlatan Peugeot, günümüzde elektrikli otomotiv pazarını domine eden ürünler ortaya koyuyor.

Marka, o tarihten bu yana tamamen elektrikli e-208, e-2008, Traveller ve Expert modelleri ile şarj edilebilir hibrit SUV 3008 ve 508 modelleriyle öne çıkıyor.

2021 yılının ilk beş ayında, toplam satışlarda Avrupa'nın en çok satan ikinci markası olan Peugeot, elektrikli araçlarda en çok satan üçüncü marka unvanını elinde bulunduruyor.

Peugeot e-208 ve SUV e-2008 ise batarya elektrikli araçlar segmentinde ikinci sırada yer alıyor ve her ay segmentindeki payını artırmaya devam ediyor.

Peugeot, ticari araç ürün gamındaki her bir modelin tamamen elektrikli versiyonunu da pazara sunuyor. Böylelikle kısıtlamaların uygulandığı büyük kentlerin merkezlerine özgürce erişim sağlanıyor ve aynı zamanda tıpkı içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarda olduğu gibi yükleme hacminden ödün vermeden operasyonlar devam edebiliyor.

Peugeot, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak - Son Dakika Ekonomi


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