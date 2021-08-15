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Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak - Son Dakika

Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak

15.08.2021 16:13
Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak, System.String[]

Peugeot, üç yıl önce başlattığı elektrikliye geçiş süreci yolculuğunda somut örnekler ortaya koyarken, yenilenen 308 modelini de hibrit motorlarla pazara sunacağını açıkladı.

Peugeot, üç yıl önce başlattığı elektrikliye geçiş süreci yolculuğunda somut örnekler ortaya koyarken, yenilenen 308 modelini de hibrit motorlarla pazara sunacağını açıkladı.

Bu doğrultuda Yeni 308, Avrupa pazarlarında satışına başlangıcından itibaren, iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak. Modelde sunulan seçeneklerden Hybrid 225 e-EAT8 kapsamında; 180 HP gücündeki PureTech motor, 81 kW gücünde elektromotor ve 8 vitesli e-EAT8 şanzıman bir araya gelerek, 225 HP'ye kadar gücü kullanıma sunuyor. Motor; km başına 26 gr C0² salınımı ve WLTP protokolüne göre 59 km'ye kadar tamamen elektrikli sürüş menziline olanak tanıyor. 308 Hybrid 180 e-EAT8 ise 150 HP gücünde PureTech motor ve 81 kW gücünde elektromotor ile 8 vitesli e-EAT8 şanzımanı bir araya getiriyor. Motor; km başına 25 gr C0² salınımı ve WLTP protokolüne göre 60 km'ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak

Hedef 2025'te Avrupa'da tamamen elektrikli ürün gamı…

Markanın stratejilerinde önemli bir yer kaplayan elektrikliye geçiş, markanın yakın dönemdeki çalışmalarında da belirleyici rol oynuyor. Bu yıl içerisinde hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefleyen Peugeot, 2023 yılına kadar ise bu oranı yüzde 85'e çıkarmayı planlıyor. FRansız üretici, 2025 yılında ise Avrupa'daki ürünlerinin yüzde 100'ünü elektrikli olarak pazara sunacak. Grubun belirli bir modelde müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi oluşturma olanağı sunan çoklu enerji platformları ise elektrikli, şarj edilebilir hibrit veya içten yanmalı olmak üzere seçme özgürlüğü stratejisini mümkün kılıyor.

Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak
Peugeot CEO'su Linda Jackson

Konuyu değerlendiren Peugeot CEO'su Linda Jackson; "Elektrikliye geçiş, ister geleneksel ister elektrikli olsun, müşterilerimize ihtiyaçlarına en uygun motoru seçme imkanı veren 'Seçme Özgürlüğü' stratejimizin merkezinde yer alıyor. Elektrikli modellerimizin satış performansı, Avrupa'da bu stratejinin meyvesini verdiğini gösteriyor. Küresel olarak, elektrikliye geçişin yeni olduğu pazarlarda bile, özgün, premium bir marka olarak öne çıkmak için elektrikli model portföyümüzü kullanacağız. Nerede olursak olalım, ilerlemenin gerçek itici güçleri olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak

Ürün gamında elektrikliye geçiş sürecini, üç yıl önce e-208 modelini sunarak başlatan Peugeot, günümüzde elektrikli otomotiv pazarına yönelik ürünler ortaya koyuyor. Marka, o tarihten bu yana tamamen elektrikli e-208, e-2008, Traveller ve Expert modelleri ile şarj edilebilir hibrit SUV 3008 ve 508 modelleriyle öne çıkıyor.

2021 yılının ilk beş ayında, toplam satışlarda Avrupa'nın en çok satan ikinci markası olan Peugeot, elektrikli araçlarda en çok satan üçüncü marka unvanını elinde bulunduruyor. Markanın e-208 ve SUV e-2008 modelleri ise batarya elektrikli araçlar segmentinde ikinci sırada yer alıyor ve her ay segmentindeki payını arttırmaya devam ediyor. Peugeot, ticari araç ürün gamındaki her bir modelin tamamen elektrikli versiyonunu da pazara sunuyor. Böylelikle kısıtlamaların uygulandığı büyük kentlerin merkezlerine özgürce erişim sağlanıyor ve aynı zamanda tıpkı içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarda olduğu gibi yükleme hacminden ödün vermeden operasyonlar devam edebiliyor.

Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Peugeot ürün gamının yüzde 70'i elektrikli olacak - Son Dakika


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