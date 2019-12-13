Peugeot ve Rebellion yarışlarda güç birliği yapıyor

Peugeot ve Rebellion, FIA Dünya Endurance Şampiyonası (FIA WEC) ve Le Mans 24 Saat yarışlarında güçlerini birleştireceklerini açıkladı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, iki şirket 2022 yılından itibaren motorsporlarına olan tutkularını, her bir yarış disiplininde elde ettikleri deneyimleri ve sahip oldukları teknolojileri birleştirerek hibrit güç ve aktarma organlarını kullanarak Hypercar sınıfında birlikte mücadele edecek.Endurance olarak adlandırılan uzun mesafe dayanıklılık yarışlarının önemli oyuncularından Peugeot söz konusu prestijli ve görkemli mücadeleye Rebellion ile birlikte devam edecek. Ocak 2020'de Peugeot Sport ve Rebellion Racing güçlerini birleştirerek yeni bir teknik ekip oluşturacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato, şunları kaydetti:

"Peugeot bugüne kadar hem benzinli, hem de dizel motor seçenekleriyle son derece zorlu Endurance yarışlarında çok önemli başarılara imza attı. Bugün tüm dikkatimizle elektrikli hibrit teknolojisine dayanan tamamen yeni bir maceraya odaklanıyoruz. Seriye katılacak olmamızın duyulmasıyla gelen olumlu tepkileri görmek mutluluk verici. Motorsporlarında yaşanacak olan güç ve aktarma organları alanındaki değişim beraberinde Peugeot Sport Engineered imzasını taşıyan yeni modelleri getirecek. Yeni yarış serisine dahil olmak, ama özellikle çok önemli bir ortakla iş birliği yapıyor olmak heyecan verici. Yarışlara olan tutkusu, mükemmeliyetçi yapısı ve performans konusundaki iddiasıyla dikkat çeken Rebellion sahip olduğu niteliklerle Peugeot'nun titizlik, etkileyici tasarım ve duyguları harekete geçiren karakteristik gibi değerleriyle mükemmel örtüşüyor."

Groupe PSA Motorsport Müdürü Jean-Marc Finot ise programın 2022 yılında başlayacağını ve kendilerinin Endurance yarışlarının en güçlü isimlerinden biri ile işbirliği yapacakları için son derece memnun olduklarını belirtti.

Finot, "Rebellion Racing'in FIA WEC'de sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim güçlü bir takım ortaya koyma ve ekibi başarıya taşıma noktasında çok önemli katkılar sağlayacak. Ekibin başarısı ve sahip olduğu potansiyel zaten Şangay'daki zaferle gözler önüne serildi. İşbirliği çerçevesindeki görev dağılımı uzmanlık alanına göre yapılacak ve ekiplerimiz Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Versailles-Satory'de bulunacak." ifadelerini kullandı.

Rebellion Corporation Başkanı Alexandre Pesci da "İki şirketin ortak değeri sahip oldukları tutku ve bu tutku bizleri başarıya götürecek. Birlikte, bizleri yeni başarı, rekor ve şampiyonluklara taşıyacak olan yeni bir otomobil geliştirecek ve ekip kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rebellion Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Calim Bouhadra genç ve hırslı olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peugeot ile aynı değerleri paylaştığımızı görmek mutluluk verici. Peugeot Sport'un teknik bilgisi ve Rebellion Racing'in deneyimi birleşti. Bu birleşme Endurance dünyasında yeni başarıları ve şampiyonlukları beraberinde getirecek."