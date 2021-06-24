Peugeot yeni 308 SW modelini tanıttı

Peugeot, benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor-şanzıman kombinasyonuna sahip yeni Peugeot 308 SW'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot'nun ilk kez kompakt hatchback modeli yeni Peugeot 308'de gösterdiği yeni tasarım dili bu kez yeni Peugeot 308 SW'de ortaya çıkıyor. Station Wagon segmentinin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan modern bir otomobil olarak tanıtılan yeni Peugeot 308 SW, gösterişli bir profile ve sofistike bir arka kısma sahip etkileyici tasarımıyla dikkati çekiyor.

Yeni nesil teknoloji özelliklerinin yanı sıra zengin motor seçenekleriyle yollarla buluşmaya hazırlanan yeni Peugeot 308 SW'nin benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor-şanzıman kombinasyonu bulunuyor. Yeni Peugeot 308 SW, 4,64 metre uzunluk ve 2,73 metre dingil mesafesiyle geniş bir iç mekan sunarken, normal kullanımda 608 litre olan ve arka koltukların katlanmasıyla 1.634 litreye ulaşan geniş bagaj hacmiyle beklentilere yanıt veriyor. Yeni Peugeot 308 SW'nin iç mekanında ise sürücüleri ve yolcuları büyük bir orta konsol ile kullanım kolaylığı sunan çok sayıda saklama alanı karşılıyor. Fransa'da bulunan Mulhouse tesislerinde üretilecek yeni Peugeot 308 SW, 2022 yılında yollarla buluşacak.

Yeni Peugeot 308 SW, önden bakıldığında yeni Peugeot logosuna ev sahipliği yapan çağdaş görünümlü ön ızgarayla dikkati çekiyor. Yeni ızgaranın tasarımı ve görünümü özel ızgara deseniyle güçlendiriliyor. Teknoloji alanındaki gelişmelerin modern tasarıma uyarlaması olarak sürüş destek sistemlerine ait radar, logonun arkasına gizleniyor ve ızgaranın görünümünü bozmuyor. Plakalık ise ön tamponun alt kısmında kendine yer buluyor.

Araç, hatchback versiyona kıyasla 55 mm daha uzun olan dingil mesafesi daha olgun bir siluet sunarken, daha geniş bir arka koltuk oturma alanı sunuyor. Yeni Peugeot 308 SW'nin arka kısmı ise yeni Peugeot 308 ile aynı şekilde derinlemesine şekillendirilmiş ve buna bağlı olarak ışık yansımaları sunan karakteristik tasarım temasına sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Tavana göre daha keskin alçalan yan cam kesiti, yeni Peugeot 308 SW'ye dinamik siluet kazandırıyor. Arka kısımda hatchback versiyon ile aynı ince tam LED stop lambaları kullanıyor, ancak onları birbirine bağlayan siyah şerit burada kullanılmıyor. Peugeot 308 SW bunun yerine, eklenen hacmi yansıtmak ve ek alana dikkati çekmek için özellikle arka kısımda üstyapıya odaklanıyor.

Yeni nesil yarı otonom Drive Assist 2.0 teknolojisi

Markanın en güncel teknolojileriyle donatılan yeni Peugeot 308 SW, tıpkı yeni Peugeot 308 gibi yeni ve daha da gelişmiş Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Model böylece daha fazla ergonomi, tasarım, sürüş keyfi, kalite ve bağlanabilirlik özellikleriyle tamamen yeni bir deneyim sunuyor.

Yeni Peugeot 308 SW'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında markanın yıl sonunda sunacağı "Drive Assist 2.0" paketi de bulunuyor. Bu paketle birlikte, yeni Peugeot 308 SW daha da fazla güvenlik için en güncel yeni nesil yarı otonom sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Paket, EAT8 otomatik şanzımanla gelen Start&Stop işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleme ve şeritten çıkma uyarısı işlevlerini kapsıyor. Ayrıca, çift şeritli anayollarda geçerli olmak üzere, yarı otonom şerit değiştirme, erken hız önerme ve viraj hızı uyarlaması olmak üzere üç yeni özellik daha sunuyor.

Peugeot'nun seçme özgürlüğü yaklaşımı yeni Peugeot 308 SW'nin zengin motor seçeneklerinde de kendisini gösteriyor. Model, iki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneğinin yanında benzinli ve dizel olarak da tercih edilebiliyor.

Yeni Peugeot 308 SW'nin iki kademeli bagaj zemini pratiklik ve modülerlik sağlıyor. Bagaj zemini alt konumdayken 608 litrelik bir bagaj ve bagaj zeminin altında ek saklama alanları sunuluyor. Tüm koltuk sırtlıkları katlandığında ise mevcut hacim, bagaj tabanı alt konumdayken 1.634 litreye kadar ulaşıyor.

EMP2 (Efficient Modular Platform) çoklu enerji platformunun büyütülmüş versiyonu üzerinde yükselen Yeni Peugeot 308 SW, böylece daha fazla verimlilik, güvenlik, sürüş keyfi ve konfor için yeni yapısal unsurlar da taşıyor.