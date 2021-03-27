Peugeot, yüzüncü 208 Rally4 otomobilini Peru'daki sahibine teslim edilecek - Son Dakika

Peugeot, yüzüncü 208 Rally4 otomobilini Peru'daki sahibine teslim edilecek

27.03.2021 09:21
Peugeot, yüzüncü 208 Rally4 otomobilini Peru'daki sahibine teslim edilecek, System.String[]

Peugeot'un geliştirdiği Peugeot yüzüncü 208 Rally4 yarış arabası bu hafta Peru'da yeni sahibine teslim edilecek.

Peugeot'un geliştirdiği Peugeot yüzüncü 208 Rally4 yarış arabası bu hafta Peru'da yeni sahibine teslim edilecek.

Peugeot açıklamasına göre, 2019 sezonu boyunca geliştirilen ralli otomobili Peugeot 208 Rally4, Peugeot Sport mühendislerinin bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanarak, iki tekerlekten çekişli araç rallilerinin gözdesi haline geldi.

2020 yılında motor sporları dünyasını önemli ölçüde etkileyen küresel salgına rağmen, Peugeot 208 Rally4, Avrupa'dan Latin Amerika'ya 18 farklı ülkede 250'nin üzerinde rallide start aldı.

2020 sezonu yaklaşık altı ay ertelenmiş olsa da, Peugeot ??????? Sport yine de yeni otomobilleri hızla teslim ederek Avrupa genelindeki ve daha uzak bölgelerdeki müşterilerinin beklentilerini karşılamayı başardı.

Şu anda 100 adet etaplara çıkmaya hazır Peugeot 208 Rally4 yarış otomobili bulunuyor. En sonuncusu Peru'daki Castro Yangali Takımına teslim edilmek üzere yola çıktı. Otomobil kısa süre önce tanıtılan Peugeot 208 Peru Rallisi Kupası'na katılacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, iki tekerlekten çekişli yarış dünyasının en başarılı yarış otomobillerinden biri olarak kabul edilen PEUGEOT 208 Rally4, motor sporlarının zirvesine tırmanmayı hedefleyen genç pilotlar için ideal seçim olarak öne çıkıyor.

"Tüm kıtalarda yüksek düzeyde teknik destek sağlamaya devam edeceğiz"

Peugeot Sport Direktörü François Wales konuya ilişkin, "Geçen yıl tüm dünyada pek çok etkinlik iptal edilmiş olsa da, Peugeot 208 Rally4 pilotları yaklaşık 20 ülkede iki tekerlekten çekişli araçlar kategorisinde birçok zafere imza attı. Hepimiz, Avrupa'da ve dünya genelinde daha fazla yarışın başlamasıyla, otomobilin keşfedilmemiş yeni bölgelere ulaşacak olmasından heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Peugeot Citroën Racing Shop Direktörü Mayeul Tyl de geçen yılın sonuna kadar 82 otomobili başarıyla teslim ettikten sonra, 100. Peugeot 208 Rally4'ü Peru'ya gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Peugeot 208 Peru Rallisi Kupası'nda yedi otomobil yarışacak. Bu zorlu ve alışılmadık zamanlarda, 200'e yaklaşan tüm siparişlerimizi yerine getirmeyi başardık ve Peugeot 208 Rally4'ün gelecekteki sahiplerinin 2021 sezonuna zamanında hazır olmalarını sağladık. Otomobil pilotlarının iki tekerlekten çekişli yarış kategorilerinde hızlı olmasını sağlamak için tüm kıtalarda yüksek düzeyde teknik destek sağlamaya devam edeceğiz."

Otomobil, Peugeot, Ralli, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot, yüzüncü 208 Rally4 otomobilini Peru'daki sahibine teslim edilecek - Son Dakika


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