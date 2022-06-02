Peugeout 408 geliyor! İşte ilk resmi görsel - Son Dakika
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Peugeout 408 geliyor! İşte ilk resmi görsel

02.06.2022 02:38
Peugeout 408 geliyor! İşte ilk resmi görsel

Son dönemde piyasaya sürdüğü otomobiller ile popülerliğini artıran Peugeout yeni modelini açıkladı. İşte ilk resmi görsel ile Peugeout 408

Son dönemde piyasaya sürdüğü otomobiller ile popülerliğini artıran Peugeout yeni modelinin ismini açıkladı. İlk kez yeni 308 modelinde görücüye çıkan aslan başlı logonun yer alacağı yeni aracın Peugeout 408 olarak adlandırılacağı resmi olarak duyurulurken, araca ait ilk gerçek görüntü paylaşıldı.

İçerisinde bulunduğumuz Haziran ayının sonuna doğru resmi tanıtımı gerçekleştirilecek olan aracın, dinamik hatlara ve yenilikçi bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor.

Peugeout 408 tasarımından ilk görüntü geldi

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda bu aracın Peugeot 4008 olarak adlandırılacağına dair iddialar bulunuyordu. Bunun sebebi Peugeot 308 Hatchback ve Peugeot 3008 SUV arasında yer alması. Ancak bugün açıklanan 408 adı, bu aracın yüksek sürüşte fastback tasarıma ağırlık verileceğini ortaya koydu.

Peugeout 408 geliyor! İşte ilk resmi görsel

Yayınlanan görsel Peugeot'nun mevcut ızgarasının evrimini gözler önüne serdi. Yatay çizgilerin gövde ile aynı renkte olduğunu ve ızgaranın otomobilin yan tarafına doğru geldikçe kalınlaştığını görüyoruz.

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Araç hakkında yorum yapan Peugeot, "Tasarım ve mühendislik açısından, yüksek verimlilik arayışı ve yeni deneyimler sunma arzusu, yeni Peugeot 408'in geliştirilmesinin merkezinde yer aldı. 408, Peugeot ailesine eşi görülmemiş bir cazibe getiriyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Shiftdelete

Haziran, Peugeot, Güncel, Son Dakika

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