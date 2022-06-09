Pew: Amerikalıların Amerikan Hükümetine Karşı Derin Güvensizlik ve Hoşnutsuzluğu Devam Ediyor - Son Dakika
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Pew: Amerikalıların Amerikan Hükümetine Karşı Derin Güvensizlik ve Hoşnutsuzluğu Devam Ediyor

09.06.2022 13:23
Pew: Amerikalıların Amerikan Hükümetine Karşı Derin Güvensizlik ve Hoşnutsuzluğu Devam Ediyor

Pew, "Kamuoyunun federal hükümete yönelik eleştirileri çok sayıda ve çok çeşitli" ifadeleri kullanıldı.

Pew, "Kamuoyunun federal hükümete yönelik eleştirileri çok sayıda ve çok çeşitli" ifadeleri kullanıldı.

NEW YORK, 8 Haziran (Xinhua) -- Pew Araştırma Merkezi'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre Amerikalıların sadece yüzde 20'si, Washington D.C.'deki hükümetin her zaman ya da çoğu zaman doğru şeyi yapacağına güvendiğini söyledi. Pew, bu düşüncenin eski ABD Başkanı George W. Bush'un ikinci döneminden bu yana çok az değiştiğini belirtti. Tarafsız Amerikan düşüncü kuruluşu olan Pew, son araştırma sonuçlarıyla ilgili raporunda, "Kamuoyunun federal hükümete yönelik eleştirileri çok sayıda ve çok çeşitli" ifadeleri kullanıldı. Katılımcılardan sadece yüzde 6'sı, "vergi gelirleri konusunda dikkatli" ifadesinin federal hükümeti son derece iyi ya da çok iyi tanımladığını söylerken yüzde 21'i, bu ifadenin hükümetin biraz iyi tanımladığını söylüyor. Benzer şekilde sadece küçük bir grup (yüzde 8), hükümetin sıradan Amerikalıların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğunu belirtiyor.

Amerikalıların sadece yaklaşık dörtte biri, hükümetin göçmenlik sistemini yönetmede ve insanları yoksulluktan kurtarmada iyi bir iş çıkardığını ifade ediyor. Ekonomiyi güçlendirme konusunda hükümete olumlu puan verenlerin oranıysa 2020'den bu yana 17 puan gerileyerek yüzde 54'ten yüzde 37'ye indi. Pew, ayrıca "Amerikalıların çoğunluğu, federal hükümetin alt ve orta gelir grubundaki insanlar (ve) emekliler gibi çeşitli grupları etkileyen konuları çözmek için çok az şey yaptığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua

Washington, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pew: Amerikalıların Amerikan Hükümetine Karşı Derin Güvensizlik ve Hoşnutsuzluğu Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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