Peyami Safa'nın "Yalnızız" Oyunu Sahnelendi

Kayseri'de, Peyami Safa'nın "Yalnızız" oyunu sahnelendi.

Kayseri'de, Peyami Safa'nın "Yalnızız" oyunu sahnelendi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programda, Hüseyin Sorgun'un tiyatroya uyarlayıp yönettiği, sanat yönetmenliğini Kerem Yılmaz'ın yaptığı Peyami Safa'nın "Yalnızız" oyunu, tiyatro sanatçıları tarafından sahnelendi.



Programa Kayserili çocuklar ve tiyatroseverler ilgi gösterdi.

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