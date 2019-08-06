Son Dakika Haberleri: "Peygamber devesi" böceği, kelebek avlarken görüntülendi
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"Peygamber devesi" böceği, kelebek avlarken görüntülendi

53 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde peygamber devesi böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde peygamber devesi böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, halk arasında "peygamber devesi" olarak bilinen "Mantidae" böceğinin avladığı kelebeği yemesi, ilginç görüntü oluşturdu.
Beslenme teknikleri dolayısıyla "avcı" olarak da nitelendirilen peygamber devesi, protein ihtiyacını tam karşılayamadığı zamanlarda cüce fare ve sinek kuşu gibi canlıları da avlayabiliyor.
Tarım alanları için son derece faydalı olduğu bilinen peygamber devesi, avını yakalayacağı zamanlarda kamufle olmak için üzerinde bulunduğu bitkinin rengini alıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:17 Kaynak: AA
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