Son Dakika Haberleri: Peygamber'e en güzel mektubu yazmak için yarıştılar
Son Dakika Güncel Peygamber'e en güzel mektubu yazmak için yarıştılar

Peygamber'e en güzel mektubu yazmak için yarıştılar

6 saat önce

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'e en güzel mektubu yazmak için yarıştı.

Peygamber'e en güzel mektubu yazmak için yarıştılar, System.String[]

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'e en güzel mektubu yazmak için yarıştı.

İl Müftülüğü ve okul yönetimince düzenlenen yarışmada, 1,5 aylık süreçte Peygamber'in hayatını araştıran öğrenciler, en güzel mektubu yazmaya çalıştı.

Düzenlenen yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, yazdıkları mektubu Ensar Camisi minberinde okudu.

Öğrencilere para ödülü verildi.

Yarışmayı organize eden okulun din kültürü öğretmeni Şeyma Kuyumcu, yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e öğrencilerin duygu ve düşüncelerini aktarması için bir mektup yarışması düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin yarışmaya çok önem verdiğini belirten Kuyumcu, şöyle konuştu:

"Amacımız Peygamber Efendimizi tanımalarını sağlamaktı. Mektuplar çok güzel yazılmıştı. Rehber öğretmenler ile il dereceye giren mektubu belirledik. Allah, hepimize Peygamber yolunda gitmeyi nasip etsin."

Yarışmaya katılan diğer öğrencilere de çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Polis, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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