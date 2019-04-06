Son Dakika Haberleri: Peygamber'in Ne Dediğini Biliyor Musunuz? Kim Boğuluyor ve Ona Ne Oluyor?

Peygamber'in Ne Dediğini Biliyor Musunuz? Kim Boğuluyor ve Ona Ne Oluyor?

52 dakika önce

Denizde boğularak hayatını kaybeden kişi şehit olur mu? Bununla ilgili Hz. Muhammed ne demiştir?

Denizde boğularak hayatını kaybeden kişi şehit olur mu? Bununla ilgili Hz. Muhammed ne demiştir? Denizde boğularak ölen kişinin şehit olacağıyla ilgili hadis var mıdır? Bugün sizlere bu soruların yanıtlarını İslami kaynaklardan referans alarak vermeye çalışacağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:31 Kaynak: Youtube

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