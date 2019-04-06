Peygamber'in Ne Dediğini Biliyor Musunuz? Kim Boğuluyor ve Ona Ne Oluyor?

Denizde boğularak hayatını kaybeden kişi şehit olur mu? Bununla ilgili Hz. Muhammed ne demiştir?

Denizde boğularak hayatını kaybeden kişi şehit olur mu? Bununla ilgili Hz. Muhammed ne demiştir? Denizde boğularak ölen kişinin şehit olacağıyla ilgili hadis var mıdır? Bugün sizlere bu soruların yanıtlarını İslami kaynaklardan referans alarak vermeye çalışacağız.

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