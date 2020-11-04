Peygamber Sevdalıları Vakfı 1001 ödüllü "online" siyer sınavı düzenleyecek - Son Dakika

Peygamber Sevdalıları Vakfı 1001 ödüllü "online" siyer sınavı düzenleyecek

04.11.2020 14:27
Peygamber Sevdalıları Vakfı 1001 ödüllü

Peygamber Sevdalıları Vakfınca düzenlenecek 1001 ödüllü siyer sınavına başvurular devam ediyor.

Peygamber Sevdalıları Vakfınca düzenlenecek 1001 ödüllü siyer sınavına başvurular devam ediyor.

Genel merkezi Diyarbakır'da bulunan Peygamber Sevdalıları Vakfı, 14 Şubat 2021 pazar günü "online" olarak siyer sınavı gerçekleştirecek.

"O'nu oku, O'nu yaşa" sloganı ile yapılacak sınava, şu ana kadar binlerce kişi başvurdu. 23 Ekim'de başlayan başvurular, 7 Şubat 2021'e kadar devam edecek. Sınav 4 kategoride yapılacak ve dereceye girenlere 1001 ödül verilecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, vakıf olarak yıllardır geleneksel hale getirdikleri siyer sınavını bu yıl pandemiden dolayı online yapma kararı aldıklarını söyledi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının tüm nesillere ulaştırılması açısından bu tür çalışmalar yürüttüklerini anlatan Oğraş, ona yapılan bir saldırı ve çirkefliğin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Oğraş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene pandemiden dolayı onun hayatını okumadan, onun hayatını okuyup hayatımıza pratize etmeden deyim yerindeyse boş geçersek bunu doğru olarak kabul etmiyoruz. Bu dönemde söz konusu var olan imkanlar neyse biz o imkanlar üzerinden yine çalışmalarımızı en güzel bir şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. Yüz yüze sınavın yapılması konusu, pandemi dolaysıyla yetkili mercilerin bu konuda tehlike ve risk boyutu olduğunu belirtmesinden dolayı sıkıntı yaratacağından online, uzaktan sınav üzerinden çalışmamızın alt yapısını oluşturduk ve kayıtlarımızı almaya başladık. Sınavımızı gün içerisinde farklı kategoriler ve farklı saatlerde olmak üzere yapmaya çalışacağız."

"Geçen sene 200 bin civarında bir katılım söz konusuydu"

Kitapların peygambersevdalilari.com sitesinden PDF olarak indirilebileceğini ifade eden Oğraş, şöyle konuştu:

"Geçen sene 200 bin civarında bir katılım söz konusuydu. Online olunca imkanlar daha fazla olacak ve herkes evinde, bürosunda, iş yerinde, belki de arabasının içinde sınava çok rahat bir şekilde girebilecek. Bu sınavda esas olan kul hakkıdır. Kul hakkına riayet edileceğini de özellikle sınava katılacak kardeşlerimize arz ediyoruz. Her ne kadar işin içinde ödüller varsa da bu ödülleri hak etmemiz gerekir. Bu sene 1001 ödül var. Daha önce 2 binin üzerinde ödül veriyorduk ve 20 umre ödülü vardı. Bu sene umre ödülü yok çünkü süreç bize neyi yaşatır bilmiyoruz. Özellikle dizüstü bilgisayarlar, kitaplar, altın, çocuklara yönelik kol saatleri gibi hediyelerimiz mevcut."

Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek ve öğretmek amacıyla sınavı yaptıklarını belirten Oğraş, "Peygamber bizim için kutsaldır, vazgeçilmezdir. Anamız, babamız onun adına fedadır. Fransa'daki karikatüre, o melun eylemi kesinlikle telin ediyoruz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Peygamber bizim kutsalımızdır. Ona uzanan dil açıkçası kuruması gerekir." dedi.

Diyarbakır, Peygamber, 14 şubat, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peygamber Sevdalıları Vakfı 1001 ödüllü 'online' siyer sınavı düzenleyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı         
13:53
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı         
13:30
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var         
10:51
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 14:32:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Peygamber Sevdalıları Vakfı 1001 ödüllü "online" siyer sınavı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei