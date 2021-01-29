DİYARBAKIR - Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek - Son Dakika

DİYARBAKIR - Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

29.01.2021 16:19

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu sempozyum düzenleyecek.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu sempozyum düzenleyecek.

Yarın gerçekleştirilecek sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ilim adamı, akademisyenler ve siyasetçiler katılacak.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül, AA muhabirine, vatandaşları salgın nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirecekleri sempozyumu takip etmeye çağırdı.

Sempozyumda son zamanlarda özellikle Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına vurgu yapmak istediklerini ifade eden Akgönül, İslam düşmanlığının getireceği kötü neticeler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, bu anlamda Avrupa'da sıkıntı yaşayan, baskılara maruz kalan Müslümanların yalnız olmadıklarını katılımcılarla paylaşmak istediklerini söyledi.

"Umarız ki bu sempozyum vasıtası ile İslam ülkelerinde bu konuda daha ciddi bir duyarlılık söz konusu olacaktır. Avrupalı Müslümanlar hiçbir zaman yalnız bırakılmayacak. Onların dertleri ile bir şekilde ilgili merciler, hükümetler gerekli alakayı göstereceklerdir." diyen Akgönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ülkeleri de bu anlamda Müslümanların duyarlılığını dikkate alarak var olan baskıları ortadan kaldırmak, oradaki Müslümanların hak ve hukukunu gerçekleştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklardır. Aşırı uçların oyunlarına gelmeyeceklerdir. Bu anlamda birlikte huzurlu bir yaşam tarzı için ne gerekiyorsa onu yapmak için adım atacaklardır. Amacımız budur."

Akgönül, yarın gerçekleştirecekleri sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyerek, güzel neticeler almayı temenni ettiklerini belirtti.

"Halkımızı çevrimiçi yapılacak bu sempozyumu takip etmeye özellikle davet ediyorum. Sosyal medya üzerinden, Peygamber Sevdalıları Vakfı resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden sempozyum canlı olarak verilecektir. " ifadelerini kullanan Akgönül, isteyen her vatandaşın rahatlıkla bu programı takip edebileceğini kaydetti.

DİYARBAKIR - Peygamber Sevdalıları Vakfı Avrupa'da İslam Düşmanlığı konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek
DİYARBAKIR - Peygamber Sevdalıları Vakfı Avrupa'da İslam Düşmanlığı konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek
DİYARBAKIR - Peygamber Sevdalıları Vakfı Avrupa'da İslam Düşmanlığı konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek
DİYARBAKIR - Peygamber Sevdalıları Vakfı Avrupa'da İslam Düşmanlığı konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Diyarbakır, Peygamber, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Peygamber Sevdalıları Vakfı 'Avrupa'da İslam Düşmanlığı' konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek - Son Dakika


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