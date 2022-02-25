Peygamber Sevdalıları Vakfı'ndan "Kudüs" açıklaması - Son Dakika

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Çakmak, Kudüs'ün kurtuluşu için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Çakmak, Kayseri Bürüngüz Camii önünde yaptığı basın açıklamasında Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirtti.

Kudüs'ün Müslümanları birleştirecek en güçlü bağlardan biri olduğunu vurgulayan Çakmak, "Ey İslam ümmeti. Ey Müslüman halklar. Ey Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar ve İslam ümmetinin diğer evlatları. Ey bu ümmetin alimleri, hatipleri, aydınları, ümmetin kurtuluşunu dert edinmiş Müslümanlar. Kudüs'ün esareti ümmetin esaretidir. Kudüs'ün kurtuluşu ümmetin kurtuluşudur. Kudüs davası ümmetin ortak davasıdır. Ümmeti izzete götürecek, vahdeti sağlayacak, ümmetin en şedit düşmanını zillete mahküm edecek davadır. Kudüs'e sahip çıkmak, Kudüs'ü gündeme getirmek, Kudüs'ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır. Kudüs, ümmetin namus davasıdır." ifadelerini kullandı.