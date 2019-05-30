Peygamber sevgisi camilere sığmadı

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Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi

CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var