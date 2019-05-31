Son Dakika Haberleri: Peygamber sevgisi camilere sığmadı
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Peygamber sevgisi camilere sığmadı

37 dakika önce

Ağrı İl Müftülüğü organizasyonuyla ramazan ayı dolayısıyla ile getirilen Sakal-ı Şerif, Merkez Cami'de ziyarete açıldı.

Ağrı İl Müftülüğü organizasyonuyla ramazan ayı dolayısıyla ile getirilen Sakal-ı Şerif, Merkez Cami'de ziyarete açıldı.
Cami içinde ve dışında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğuyla dua edip duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'i görüntüledi.
Vatandaşlardan Ramazan Yıldız, Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İslam aleminin birlik ve bütünlüğü için dua ettiklerini dile getiren Yıldız, "Allah bizimle beraber herkesin ziyaretini, namazımızı ve orucumuzu kabul etsin. Cenabı Allah bütün İslam alemini affetsin. Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettik. Allah kabul etsin. Camide çok yoğunluk vardı. Biz de sıraya girdik, o şekilde ziyaretimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.
Teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren Mehmet Karaca da Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Karaca, "Geldik dua ettik. Oruç tutuyoruz. Allah herkese Sakal-ı Şerif'i görmeyi nasip etsin. Çok mutlu olduk. Bundan daha büyük mutluluk yok. Allah bizimkisi de dahil herkesin duasını kabul etsin inşallah." ifadelerini kullandı.
Peygamber sevgisi camilere sığmadı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:35 Kaynak: AA
Merkez, Ağrı, Güncel
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