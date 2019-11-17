Son Dakika Haberleri: Peygamber sevgisi minik yüreklerde filizlendi
Son Dakika Güncel Peygamber sevgisi minik yüreklerde filizlendi - Son Dakika

Peygamber sevgisi minik yüreklerde filizlendi

6 saat önce

Bayburt İl Müftülüğü Gençosman 4-6 yaş Kur'an kursunda okuyan öğrenciler Mevlid-i Nebi haftasını kutladılar.

Peygamber sevgisi minik yüreklerde filizlendi, System.String[]

Bayburt İl Müftülüğü Gençosman 4-6 yaş Kur'an kursunda okuyan öğrenciler Mevlid-i Nebi haftasını kutladılar.


Kur'an Kursu öğreticileri ile öğrenciler tarafından hazırlanan programda minik öğrenciler Kur'an-ı kerim okudu. Öğrenciler dua ve ilahilerle Mevlid-i Nebi haftasını kutladılar. Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, "Bu güzel yavrularımıza Peygamber sevgisini öğreten Kur'an kursu hocalarımıza ve evlatlarını 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza gönderen ailelere çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın açtığı bu kurslarda eğitim öğretim gören bu evlatlarımız inşallah dinimizi sağlam kaynaklardan öğrenerek Peygamber Efendimizin ahlakıyla büyüyüp ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı işler yapacak bireyler olacaktır." dedi.


Okudukları Kur'an-ı kerim, salavat, dua ve ilahiler ile salondakileri duygulandıran minik öğrenciler izleyicilerden büyük beğeni aldılar.


Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde yapılan programa İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve eşi Zehra Başoğlu, Bayburt İŞKUR Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci katıldı. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti
Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Ülke genelinde yağış beklenmiyor Pendik'te pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 19:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peygamber sevgisi minik yüreklerde filizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]