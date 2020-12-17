"Peygamber ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışması düzenlendi - Son Dakika

"Peygamber ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışması düzenlendi
17.12.2020 11:27
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamda hafızlık erkek ve kız Kur'an kursu öğrencileri arasında "Peygamber ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamda hafızlık erkek ve kız Kur'an kursu öğrencileri arasında "Peygamber ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.
Dereceye giren öğrenciler İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından kabul edilirken hediyeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Mustafa Topal dereye giren Kevser Ayaz, Ecrin Elmas, Gülseren Petek, Hüsna Gürdal, Sude Balcı, İsmail Ayan, Muhammed Tuna ve Şahin Karatepe isimli öğrenci ve öğreticilerini tebrik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Topal, öğrencilere teşekkür ederek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. - BİLECİK
Son Dakika Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Profesörden korkutan uyarı: Önüne geçilmezse çekirge yumurtaları istilaya neden olabilir Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor