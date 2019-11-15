Son Dakika Haberleri: "Peygamberimiz ve Aile Hayatı" isimli program düzenlendi
Son Dakika Güncel 'Peygamberimiz ve Aile Hayatı' isimli program düzenlendi - Son Dakika

"Peygamberimiz ve Aile Hayatı" isimli program düzenlendi

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl "Peygamberimiz ve Aile Hayatı" isimli program düzenlendi.

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl "Peygamberimiz ve Aile Hayatı" isimli program düzenlendi.


Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl "Peygamberimiz ve Aile Hayatı" temalı program İstiklal Marşının okunması, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Sinevizyon gösterisi ile başladı.


Açılış konuşmaları sonrasında, Naat Okuma, "Peygamberimiz ve Aile Hayatı" konulu konferans, Tasavvuf Musikisi ve Semazen Gösterisi yapıldı.


İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Peygamberimiz ve Aile Hayatı" temalı konferans verdi.


Programa, İlçe Kaymakamı Recep Aydın, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Daha sonra İlçe Müftülüğünce katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.


Doğanyol'da Mevlidi Nebi Haftası


Bu arada, Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle Doğanyol ilçesinde de bir program düzenlendi. Belediyesi salonunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere, ilçe Kaymakamı Yunus Emre Vural ve il Müftüsü Veysel Işıldar da katıldı.


Programda Kaymakam Yunus Emre Vural, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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