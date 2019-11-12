"Peygamberimiz ve Aile" konferansı

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konuşmacı olarak İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın katıldığı konferansta, "modern aile yapısı"nda yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Maşalı, Batılı aile tipinin geçmişten, gelenekten ve dinden kopma probleminin Müslüman toplumlara intikal ettiğini belirtti.

Bugünkü Müslüman ailelerin geleneğinden koptuğunu, bu anlamda modern ailenin kopuk bir aile olduğunu aktaran Maşalı, "Aileyi sağlıklı bir zemine oturtmak istiyorsak dinle, gelenekle ve ahlakla irtibatını kurmamız gerekir. Kopuk bir ailenin hangi değerlere sahip olursa olsun sağlıklı bir aile olma imkan ve ihtimali bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Modern ailenin aynı zamanda çatışmacı bir yapısı olduğuna işaret eden Maşalı, şunları kaydetti:

"Modern ailede, aileyi oluşturan bireyler arasında çatışma vardır. Feminist ve Marksist söylem Batıda çatışmacı aile tipini ortaya çıkardı. Bu aile tipinin bize de yansımaları gerçekleşmiştir. Günümüzde eşcinsel hareketin aşırı yaygınlaşmasının arkasında da bu zihniyet vardır. Feminist söylem ne yazık ki dindar kesimde de çok hakim."

İmam-ı Gazali Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubu çocukların şiir dinletisi sunduğu programda, başarılı çocuklar da ödüllendirildi.