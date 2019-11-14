Kilis'te, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız tarafından 'Peygamberimiz ve Aile" Konulu Konferans verildi.



Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde "Peygamberimiz ve Aile" Konulu Konferans düzenlendi.



Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, daire amirleri ve müdürleri, müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programın açış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, "Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur. Hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef, aile kurmaktan, anne-baba olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir makam ve mevki, anne-baba olma şerefinden ve sorumluluğundan büyük olamaz. Elbette hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler yaşanması mümkündür" dedi. Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız, Hz. Peygamber Muhammed (SAV)'in hayatından ve Kur-an-ı Kerim'deki ayetlerden örnekler vererek aileye verilen önemi anlattı. - KİLİS