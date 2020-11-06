'Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler' konulu şiir yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, 'Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler' konulu şiir yarışması düzenleneceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada yarışmanın Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacağı kaydedildi. 4 Aralığa kadar başvuruların alınacağının belirtildiği açıklamada yarışmaya dereceye giren öğrencilerin ise altın ile ödüllendirilecekleri aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR