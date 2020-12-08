"Peygamberler diyarı" Eğil'deki asırlık tüneller turizme kazandırılıyor - Son Dakika

"Peygamberler diyarı" Eğil'deki asırlık tüneller turizme kazandırılıyor

08.12.2020 11:39

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilen Asur Kalesi'nde kapalı tünellerin temizlenerek turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilen Asur Kalesi'nde kapalı tünellerin temizlenerek turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Görevlendirme yapılan Eğil Belediyesince, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun (defnedilmiş) olduğuna inanılan, manevi iklimin yanı sıra Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla da ilgi gören ilçede, Asurlular zamanında yapıldığı değerlendirilen Asur Kalesi'ndeki 3 tünelden kapalı olan iki tünelin açılması amacıyla hazırlanan proje, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunuldu.

Kuruldan alınan onayın ardından tünellerde 15 kişilik ekiple arkeologlar gözetiminde temizleme çalışması başlatıldı. Çalışmaların ardından da Asur Kalesi ve tünellerin turizme kazandırılması planlanıyor.

Kalenin çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izinlerle de kazı çalışması başlatılacak.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, AA muhabirine, göreve geldiğinde Asur Kalesi'nde gerekli çalışmaların yapılmadığını gördüklerini ve ilk çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Asur Kalesi'nde bulunan 3 tünelden ikisiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, çalışmalarla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinleri aldıklarını ve temizleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Temizlik çalışmasının ardından başka projelerinin de olduğunu kaydeden Arslan, "İnşallah yakın zamanda buranın insanlarımızın hizmetine sunulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yapmış olacağız. Bu çalışmanın ilk ayağıdır. Burası çok kadim bir kale, milattan önce 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu kalenin bize çok farklı değerler sunacağını, Mezopotamya'nın kültürünü bize sunacağını biliyoruz." dedi.

"Kalemiz maalesef bugüne kadar bu potansiyelini ortaya koyamadı"

Kalenin çevresinde kazı yapmayı planladıklarını ifade eden Arslan, kalenin çevresinde de ilkbaharda Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinler dahilinde bir kazı çalışması başlatmayı düşündüklerini kaydetti.

Kazı çalışmasının ardından çevre düzenlemesi yapmayı planladıklarını bildiren Arslan, "Burada en büyük değerimiz ziyaretlerimiz. İki büyük peygamberin meftun olduğu bir noktadayız. Kalemizle ziyaret noktasını aynı noktaya toplamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çevre düzenlemesi ve gezi alanı çalışmamız devam ediyor." diye konuştu.

Eğil'in turizm potansiyelinin çok fazla olduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Ziyaretimiz genel anlamda 350 bin vatandaşımızın buraya gelmesini sağlayan bir faktör. Kalemiz maalesef bugüne kadar bu potansiyelini ortaya koyamadı. Çalışmamızın amacı kalemizin de bu potansiyelini ortaya çıkararak burayı tamamen turizm destinasyon noktası yapmaktır. İnsanlarımız burada tarihi, kültürü ve din turizmini bir arada yaşayabilecek. Bu çalışmayı yaparsak inanıyoruz ki Türkiye genelinden çok büyük ziyaretler olacaktır. "

Arslan, ziyaret ile ilgili tanıtım projeleri hazırladıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tanıtım yapamadıklarını aktararak, salgın sonrasında tanıtım faaliyetlerine tekrar başlayacaklarını kaydetti.

Çalışmaların uzun vadeli olacağını dile getiren Arslan, çalışmaların ardından ilçenin kadim ve tarihi değerlerinin ortaya çıkartılacağını ifade etti. Arslan, çalışmalara verdiği destekten dolayı Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Diyarbakır, Asurlular, Turizm, Eğil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Peygamberler diyarı' Eğil'deki asırlık tüneller turizme kazandırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Eline aldığı çekiçle 5 ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu         
10:43
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?         
10:07
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü 2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü         
08:36
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Peygamberler diyarı" Eğil'deki asırlık tüneller turizme kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei