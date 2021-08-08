"Peygamberler diyarı Eğil" Diyarbakır'ın "incisi" olma yolunda - Son Dakika

HAMDULLAH ZENGİN - Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra baraj gölünde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla ilgi çeken Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, hayata geçirilen projelerle yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Eğil Belediyesi, kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla harekete geçti. Hazırlanan projeler kapsamında ilçe girişindeki duvarlara "Alaçatı kültür taşı" döşenirken, 578 yapının tamamı beyaza boyanıyor.

Belediyenin turizm potansiyeli yüksek ilçede baraj kıyısında restoran ve butik oteller açmak için hazırladığı projeler de ihale aşamasında.

"En büyük amacımız Eğil'i Diyarbakır'ın 'beyaz incisi' haline getirmek"

Eğil Belediye Başkan Yardımcısı Engin Demirel, AA muhabirine, ilçenin binlerce yıllık tarihe sahip olduğunu belirterek, Diyarbakır'ı ziyaret eden vatandaşların Eğil'e uğramadan dönmediğini söyledi.

İlçede misafir ettikleri yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini ifade eden Demirel, bu kapsamda hazırladıkları projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

Demirel, projelerinden en önemlisinin ilçedeki yapıların aynı renge boyanması olduğuna işaret ederek, "Belediye meclisi olarak aldığımız kararla ilçedeki yapıları tek renge boyamak için çalışmalara başladık. Önceden ilçemizin tarihi dokusuna yakışmayacak kötü görüntü vardı. Evlerin çoğunun sıvası yoktu, boyasızdı ve farklı renklerdeydi. Yaptığımız çalışmalarla bunları tek renge dönüştürdük." dedi.

Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Demirel, proje ile ilçedeki 578 yapının beyaza boyanacağını aktardı.

Demirel, "Eğil'i görsel zenginlik başta olmak üzere her yönden iyi bir seviyeye getirmek istiyoruz. Boyama çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. En büyük amacımız Eğil'i Diyarbakır'ın 'incisi' haline getirmek. Buranın gelen herkesin hafızalarında yer edinmesini istiyoruz." diye konuştu.

İlçedeki cadde ve sokaklarda kötü durumda olan ev ile bahçe duvarlarını da dekoratif taşlarla döşemeye başladıklarını anlatan Demirel, bu çalışmayla da ilçenin girişine estetik bir görünüm kazandırılmasını istediklerini kaydetti.

Demirel, ilçedeki duvarları, çiçek, Eğil'e özgü üzüm, incir ve badem gibi resimlerle donattıklarını ifade etti.

Ayrıca Ziyaret Tepesi mevkisinde atıl durumda olan bir noktaya Eğil Kent Müzesi yapacaklarını, projenin hazır olduğunu dile getiren Demirel, baraj kıyısında restoran ve butik otel kurma gibi birçok önemli projenin de ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

"Yatırımcıları Eğil'e yatırım yapmaya davet ediyorum"

İlçeye daha fazla turist çekmeyi amaçladıklarını anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Eğil'i bir turizm kompleksi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Buraya gelen her turistin kendinden bir şey bulmasını istiyoruz. İlçemizde yıllık yaklaşık 400 bin turist potansiyeli var. Yaptığımız çalışmalarla hedefimiz bunu yıllık 1 milyon turiste çıkarmak. Diyarbakır'da şehirlerarası seferler yapan firmaların otobüslerine Eğil'in tarihi yerlerini resmettik. İlçemizin tarihi yerleri 81 ilde otobüslerle dolaşmakta. Yatırımcıları Eğil'e yatırım yapmaya davet ediyorum. Geçmiş dönemde yaptığımız çağrılar üzerine bazı yatırımcılar burada yatırım yapmaya başladı. Yatırım yapanlar da şu an bunun karşılığını alıyor çünkü Eğil'de çok büyük bir hazine yatıyor. Yapılan yatırımlar hem ilçemiz adına hem de yatırımcılar adına iyi olacak."

Doğduğu ilçede yatırım yaptı

Memleketi Eğil'e yatırım yapan girişimcilerden Abdurrahman Çetinkaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı destekle 30 dönüm alanda mesire ve piknik alanı oluşturdu.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta oluşturulan, yapay şelale, hobbit evleri, yüzme havuzu ve yeşillik alanların bulunduğu tesiste vatandaşlar hem dinleniyor hem de güzel vakit geçiriyor.

Çetinkaya, tesisi hayata geçirerek, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Diyarbakır'ın bu tür alanlara ihtiyacı olduğunu belirten Çetinkaya, "Eğil'de hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu oluyor. Ziyaretçiler yoğun geldiği için böyle yerlere ihtiyaç oluyor. Tesiste hobbit evleri, yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, kır düğün salonu mevcut. Burası ailelere hitap ediyor. Vatandaşlar rahat bir şekilde eğlenip, burada zaman geçiriyor. Artık Eğil'e yurdun her tarafından vatandaşlar geliyor." şeklinde konuştu.