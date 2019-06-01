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Peygamberler diyarında Kadir Gecesi coşkusu

7 dakika önce

Peygamberler diyarında Kadir Gecesi coşkusu Şanlıurfa'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın ettiŞANLIURFA - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş, kentin simgesi Balıklıgöl platosunda yer alan...

Peygamberler diyarında Kadir Gecesi coşkusu
Şanlıurfa'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti
ŞANLIURFA - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş, kentin simgesi Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti.
"Peygamberler şehri" olarak da nitelendirilen kentte, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın da bulunduğu Balıklıgöl yerleşkesinde açtı. Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, okunan Kur'an-ı Kerim-i dinledi.
Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın eden vatandaşlar, huzurlu bir ortamda geceyi geçirmenin sevincini yaşadıklarını, böyle mübarek bir gecede namaz kılıp, dualar edeceklerini ifade ettiler.
Kentteki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen özel programların ardından vatandaşlara çıkışta çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Peygamberler diyarında Kadir Gecesi coşkusu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Balıklıgöl, Kadir Gecesi, Genel
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