Peygamberler diyarında Ramazan'ın son cuma namazı kılındı
55 dakika önce
Peygamberler diyarında Ramazan'ın son cuma namazı kılındıŞANLIURFA - Piygamberler diyarı Şanlıurfa'da, Ramazan ayının son cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:06 Kaynak: İHA
Peygamberler diyarında Ramazan'ın son cuma namazı kılındı
ŞANLIURFA - Piygamberler diyarı Şanlıurfa
'da, Ramazan ayının son cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti.
7 peygamberin izini taşıyan Şanlıurfa'da yüzlerce vatandaş Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Havanın çok sıcak olduğu kentte cuma namazından önce özellikle merkezi camilere akın eden Şanlıurfalılar, namaz kılıp dua etti. Kent merkezi ve çevre illerinden gelen vatandaşlar genellikle Balıklıgöl
yerleşkesinde yer alan Dergah
Camisi'ni tercih etti.
Camilerde kalabalık nedeniyle yoğunluk oluştu. Ramazan ayının son cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki birçok camide de yoğunluk yaşandı.
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