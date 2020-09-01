Peygamberler şehri Diyarbakır inanç turizmine kapılarını açtı - Son Dakika

- Peygamberler şehri Diyarbakır inanç turizmine kapılarını açtı

Barajı ve Peygamber kabirleriyle göz kamaştıran Eğil ziyaretçilerini bekliyor

Duasını eden tekne turuyla tarihe yolculuk yapıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesi dini inanç turizmi haline geldikten sonra vatandaşlara kapılarını korona virüsü nedeniyle tedbirler sonrası açtı. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Hz. Zülkifl ile Hz. Elyesa peygamberlerin de kabrinin bulunduğu tarihi mekan tekne turu ile tarihe yolculuk etmek isteyenleri bekliyor.

Antik çağlardan bu yana tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil'in, son yıllarda gerçekleştirilen projelerle adeta çehresi değiştirilirken, ilçede bulunan Hz. Zülkifl ile Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerinin olduğu tarihi mekanlar ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi Asur Kalesi, gizli geçitler ve kral mezarlığının olduğu ilçe inanç turizmi kapsamında peygamber kabirleri nedeniyle önemli bir nokta haline geldi. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar kontrollü sosyal hayata geçiş süreciyle birlikte sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak türbe ziyaretlerinin ardından Eğil ilçesinde baraj gölünde tekne turu da attıktan sonra ziyaretlerini tamamlıyor.

"Şu nokta dışında ikici bir yer yoktur"

Araştırmacı Yazar Abdulkadir Arslanoğlu, yeryüzünde, yer kürede, isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen büyük peygamberin yan yana meftun olduğu Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki kabirlerden başka ikinci bir yer olmadığını aktardı. Arslanoğlu, "Cenab-ı Hak Kur'an'ı Kerim'de 25 peygamberin adını zikretmiştir, Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa aleyhiselam işte burada yatıyorlar. Yeryüzünde, yer kürede, isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen büyük peygamberin yan yana meftun olduğu Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki şu nokta dışında ikici bir yer yoktur. Burada yatan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa aleyhiselamın mübarek kabirleri 1995 yılında biraz ileride bulunan noktada, şuanda baraj gölü altında kalan yerde idi. Orada baraj gölünün olacağı gündeme gelince, dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün oluşturduğu, 6 kişilik yeminli heyet marifetiyle 3 bin yıllık iki büyük peygamber kabrini açtı. 3 bin yıllık mübarek naaşları oradan alınarak şuanda bulunduğumuz yüksek yere, Nebi Harun Tepesine nakledildi. Bütün kardeşlerimiz burada meftun olan ve isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen bu iki büyük şerefli peygamberi ziyaret etmek için çıksınlar buraya gelsinler. Burada inanç turizmi kapsamında mütalaa edilebilecek, bu lokasyonları ziyaret ettikten sonra, muazzam bir tabiat zenginlikleri de görmüş olacaklar. Çünkü az ileride 3 bin yıllık Asur Kalemiz var, kalenin alt tarafında muazzam bir baraj gölü ve seyrine doyum olmayan bir manzara var. Herkesi Diyarbakır'a bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Önce ziyaret, ardından tekne turu

Tekne işletmecisi Abdullah Karakoç, vatandaşların ilk önce peygamber kabirlerini ziyaret ettiklerini ve daha sonra tekne turu ile tarihe yolculuk yaptıklarını kaydetti. Karakoç, "Genelde hafta sonu yoğun oluyoruz, dışarıdan gelen misafirler burada tekne turu yapıyor. Burada Asur Kalesini gezdiriyoruz. İnsanlar gelip geziyor, restoranlarda gelip günü birlik yemeklerini yiyip geri dönüyorlar. Burayı vatandaşlar gelip görsünler başka bir yere gitmezler. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa aleyhiselam burada, gelenler orayı ziyaret edip, daha sonra tekne turu ile Asur Kalesini ve gizli geçitleri, kral mezarlıklarını geziyorlar. Burada tarih yatıyor gelip görsünler, bu serin havayı yaşasınlar" diye konuştu.