"Peygamberler şehri"nde hedef İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilmek

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından "İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

"Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayb peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

Şanlıurfa'da en fazla ilgiyi, kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl çekiyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan recep, şaban ve ramazan aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de kentte en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

Önemli bir inanç merkezi olan kentin özellikle İslam ülkelerinden daha fazla turist çekmesi amacıyla İİT'ye 2021 veya 2022 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti'nin Şanlıurfa'ya verilmesi için başvuru yapıldı.

"Şanlıurfa bunu en fazla hak eden illerin başında geliyor"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi sayesinde kentin turizmde iyi bir ivme kazandığını söyledi.

Turizm hareketliliğinin devam etmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Erin, İslam Dünyası Turizm Başkenti unvanının Şanlıurfa'ya verilmesi için gerekli tüm girişimleri ortaya koyduklarını ifade etti.

Vali Erin, Şanlıurfa'nın inanç turizminde önemli bir yerinin olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu konuda biz başvurumuzu yaptık, gerekli bütün belgeleri, dokümanları, gerekçeleri teslim ettik. Şu anda bütün çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. İnşallah Şanlıurfa İslam Turizmi Başkenti olmaya aday ve bunu en fazla hak eden illerin başında geliyor. Bir aksilik olmazsa 2021'de ya da 2022'de Şanlıurfa'yı İslam Turizmi Başkenti yapmak suretiyle turizmde Göbeklitepe Yılı ile elde ettiğimiz o katma değerin çok daha fazlası almış olacağız. Bütün kurum ve kuruluşlarla bu yönde yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Bunu da almaya kararlıyız."

"Şanlıurfa en güçlü adaylardan bir tanesi"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban da inanç turizmi açısından önemli bir kent olan Şanlıurfa'da, bu alanda ziyaret edilebilecek çok sayıda değer olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinden kente yönelik turizmi artırmak için başlatılan adaylık sürecinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çoban, "Şanlıurfa, İslam Turizmi Başkenti olmak için en güçlü adaylardan bir tanesi." dedi.

Kentin son yıllarda turizmde hareketli bir dönem geçirdiğini anlatan Çoban, kentin, İslam Turizmi Başkenti seçilmesi durumunda İslam dünyasındaki tanınırlığının da artacağını ifade etti.

Müslüm Çoban, kente son yıllarda Malezya ve Endonezya'dan ziyaretçilerin gezmeye geldiğini de sözlerine ekledi.