Son Dakika Haberleri: Peygamberler Şehri"Nde Miraç Kandili

Peygamberler Şehri"Nde Miraç Kandili

30 dakika önce

Miraç Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te camiler doldu taştı.

Miraç Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te camiler doldu taştı.
"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.
Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Kentteki camilerde kandil dolayısıyla bazı programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl ve Hazreti Eyüp'ün çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:28 Kaynak: AA

Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Miraç Kandili, Güncel
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