Son Dakika Haberleri: "Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması

1 saat önce

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.
Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelenler, cuma namazı öncesi kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağarayı ve kutsal mekanları ziyaret ederek dua etti.
Yerleşkedeki yoğunluk dolayısıyla Dergah Camisi'nde ve bölgedeki diğer camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.
Namazın ardından kimi vatandaşlar, yerleşkedeki gölgelik ve yeşil alanlarda dinlenerek iftar saatine beklemeye başladı. Kimileri de göldeki balıklara yem atarak bol bol fotoğraf çekti.
Muhammet Dinç, ramazanın son cumasını eda etmek için Balıklıgöl yerleşkesine geldiğini söyledi.
Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Dinç, gecenin ve gelecek Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:30 Kaynak: AA
Balıklıgöl Yerleşkesi, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar (Özel) Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:18:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]