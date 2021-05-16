"Peygamberler şehri" Şanlıurfa, bayram sonrası turizmden umutlu - Son Dakika

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa, bayram sonrası turizmden umutlu

16.05.2021 10:59

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa, Ramazan Bayramı'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle turizmde canlılık bekliyor.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa, Ramazan Bayramı'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle turizmde canlılık bekliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın etkisiyle ülke genelinde vaka sayılarından önemli düşüş yaşanıyor.

Şanlıurfa, kent genelinde uygulanan sıkı tedbirler ve denetimler sayesinde, her 100 bin kişide Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü iller arasında yer almayı sürdürüyor.

Salgın öncesi çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, kentte salgın süreciyle ilgili alınan kararların itinalı şekilde hayata geçirilmesiyle vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandığını söyledi.

Ramazan ayı boyunca tedbirleri sürdürdüklerini belirten Beyazgül, kentteki bütün kurumların kendilerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Beyazgül, 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Şanlıurfa bir inanç merkezi olmakla birlikte çeşitli kültürlerin yaşadığı bir şehir. Kentimizde her kültüre ait eser bulmak mümkün. Şanlıurfa'da tarihin her evresine ait bir eser bulmak mümkün. Tarihin ilk başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapıyoruz. Bununla birlikte tarihin diğer evrelerine aiti eserlerin burada ayakta durması büyük bir imkandır. Belediye olarak bütün bu tarihi ve kültürel güzellikleri koruyup diğer eserleri de şehrimizde fazlaca ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Güzel günler bizi bekliyor"

Tam kapanmanın sona ermesiyle kentte her alanda hareketlilik beklediklerini anlatan Beyazgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayında pandemi tedbirlerinin eksiksiz uygulanması konusunda sıkı tedbirler alındı. Gönül isterdi ki ramazan ayını eski ramazanlar gibi geçirelim fakat olmadı. Bayram sonrası hareketlilik bekliyoruz. Ramazan Bayramı'nın ardından kapanmanın sona ermesiyle güzel günler bizi bekliyor. O güzel günler geldiğinde Şanlıurfa turizm noktasında patlama yapacak inşallah. Şanlıurfa pandeminin bitmesini heyecanla bekliyor. İnanıyorum ki birçok insan da 'pandemi bitseydi de bir an önce Şanlıurfa'ya gitsem' diye düşünüyordur. İnanıyorum ki Şanlıurfa her yönüyle hareketlenecek. Şanlıurfa sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen cazibe merkezlerinin başında geliyor. Çünkü insanlık burada her şeyi bulmakta. İnsanlar tarihi, lezzeti, kültürü ve müziği görmek istiyorsa gelecek yer Şanlıurfa'dır."

"Turizm anlamında bir patlama bekliyoruz"

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Ramazan Bayramı sonrası tur ve seyahat planı yapan çok sayıda kişinin bölgeye gelmek istediğini söyledi.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmayla vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandığına dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:

"Alınan karar doğrultusunda uygulanan tam kapanma iyi sonuçlar verdi. Şimdiden bölge için birçok tur organizasyonu alındı. Özellikli 17-18 gün evde kapalı kalan insanlar sıkıldı. Şu anda Şanlıurfa ve bölgemizde tam bir bahar havası yaşanıyor. Tam kapanma sonra özellikle Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için turizm anlamında bir patlama bekliyoruz. Çünkü bölgedeki tarihi ve turistik mekanlar, hem yabancı hem de yerli turistin gelip görmek istediği yerler. Ülke genelinde tam kapanmayla vaka sayılarımız düşüyor. Bu düşüşle kapanmanın sona ereceğine inanıyoruz. Bayram sonrası hem Şanlıurfa hem de bölgemiz turizmde ciddi hareketlilik yaşayacak. 2019 yıl Göbeklitepe yılıydı fakat 2020 yılında gelemeyenler planlarını 2021 yılına ertelemişti. Pandemi etkisinin kırılmasıyla inanıyorum ki Şanlıurfa'da ikinci bir Göbeklitepe yılı yaşayacağız."

Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Ramazan, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Peygamberler şehri' Şanlıurfa, bayram sonrası turizmden umutlu - Son Dakika


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