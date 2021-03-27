Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
27.03.2021 22:52
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
ŞANLIURFA - Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.
Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi'nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide korona virüs nedeniyle mesafeli bir şekilde namaz eda edildi. Namaz sonrası camide Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlar ibadetlerinin ardından Balıklıgöl'ü de gezerek dua etti.
Son Dakika Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor