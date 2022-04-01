Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 20:16
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

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Balıklıgöl, Şanlıurfa, Peygamber, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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