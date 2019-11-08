Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu
6 saat önce
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusuŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.
Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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