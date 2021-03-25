"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da turizm hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yüz bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en az görüldüğü iller arasında yer alan Şanlıurfa'da turizm hareketliliği yaşanıyor.

Konuklarına kültür ve inanç turizmini bir arada sunan "peygamberler şehri" Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı gezme imkanı sunuyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakalıyor.

Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle turizmde 2020 yılında istediği verimi alamayan kent, Kovid-19'la mücadelede elde edilen başarının moraliyle yeni sezona umutlu başladı.

Yerinde karar dönemiyle uygulamaya giren Kovid-19 risk değerlendirme haritasında son olarak düşük riskli (mavi) kategoride yer alan, yüz bin kişide haftalık 18,30 Kovid-19 vaka görülme oranıyla salgının en az görüldüğü illerin yerler arasındaki kentte, turizmde yaşanan hareketlilik yüzleri güldürüyor.

"Ziyaretçi sayısında bir artış olduğunu görüyoruz"

Vali Abdullah Erin, AA muhabirine, kente geçen ayın ortalarından itibaren turizm hareketliliğinin başladığını söyledi.

Otellerin doluluk oranlarında artış olduğunu vurgulayan Vali Erin, "Önceki aylarla kıyaslandığında Göbeklitepe başta olmak üzere inanç turizmi bağlamında Şanlıurfa'yı ziyaret eden ziyaretçi sayısında bir artış olduğunu görüyoruz. Şanlıurfa'nın düşük riskli iller arasında yer almasıyla turizmdeki ivmenin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretçilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlendiğini kaydeden Vali Erin, işletmeler, barınma ve gezi alanları gibi yerlerde önlemlerin üst seviyede olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilere kurallara uyma çağrısı

Şanlıurfa'daki turizm zenginliğinin tüm insanlığın ortak mirası olduğunu ve sürekli insanlığın hizmetinde olmasını istediklerini belirten Erin, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa, peygamberler kenti oluşu, Harran'da sahip olduğumuz güzellikler, Siverek'te, Halfeti'de bütün ilçelerimizin neredeyse tamamında dünyanın hiçbir yerinde rastlamayacağınız, eşsiz bir potansiyele ve zenginliğe sahip. Biz Şanlıurfalılar olarak bunu biliyoruz ama bütün insanlığın ortak mirası olan bu zenginlikleri ve bu hazineyi keşfetmeye bütün insanlığı davet ediyoruz. Pandemi ile mücadelede Şanlıurfalı kardeşlerimizin hepsinin zaman içerisinde alıştığı maske başta olmak üzere diğer bütün kurallara uyma konusunda gösterdiği duyarlılığın daha fazlasını Şanlıurfa'yı ziyaret eden, ziyaret edecek kardeşlerimizden bekliyoruz ki Şanlıurfa açık hava müzesi sürekli insanlığın hizmetinde olsun."