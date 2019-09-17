Peygamberler şehrinde Ahilik Haftası kutlandı

Peygamberler şehrinde 'Ahilik Kültürü Haftası' kentin tarihi yapılarından olan Gümrükhan'ında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.



Şanlıurfa'da bu yıl 35.si düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kentin tarihi yapılarından biri olan Gümrükhanı'nda gerçekleştirildi. Dualarla başlayan etkinliklerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından eski Ahilik Geleneği sergilendi. Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile çok sayıda esnaf ve vatandaş katılım sağladı.



Ahilik Anadolu'da bir medeniyetin oluşumu olduğunu belirten Beyazgül, "Ahilik inancın, hayata dönüşmesidir. Ahilikle Anadolu ticarete, siyasete ve ekonomide dünyanın ileri devleti haline gelmiştir. Biz bir siyasi çalışma yaparken tevazu, gayret ve samimi Ahili prensibidir. Bir ustanın çırağına nasihati gibi, harama bakma, haram yeme, haram, içme. Doğru dayanıklı sabırlı ol, yalan söyle, büyüklerinden önce söze başlama, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme" dedi.



Şanlıuırfa Valisi Abdullah Erin ise, "11. Yüzyılda Anadolu'ya gelmeye başlayan atalarımız güçlü ve yerli sanatkarlar buraya yurt olarak mesleki çalışmayı kurmak amacıyla belli prensipleri bir araya getirerek oluşturdukları, kurdukları bir mesleki dayanışma örgütüdür. Ahilik aynı zamanda bir ekonomik teşkilatlanma yapıdır. Kültürel hatta askeri boyutu olan bizim köklü geleneklerimden bir tanesidir. Ahilik teşkilatı bir taraftan meslek teşkilatında yardımlaşmayı, dayanışmayı ve bütün evrensel güzellikler birleştiren esnafa yardımlaşmayı esas alan bir kuruluştur. Toplumsal birliğin beraberliğin devamı ve devletimizin güçlü olarak kalması içinde çok büyük fonksiyonlar inşa etmiştir" diye konuştu. - ŞANLIURFA