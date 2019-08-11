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Peygamberler Şehrinde bayram namazı kılındı

44 dakika önce

Peygamberler Şehrinde bayram namazı kılındıŞANLIURFA - Peygamber şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti.

Peygamberler Şehrinde bayram namazı kılındı
ŞANLIURFA - Peygamber şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti.
Şanlıurfa'da her bayram olduğu gibi bu bayramda da başta Balıklıgöl Platosundaki yer alan Dergah Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren camilere giden vatandaşlar saf tutmaya başladı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen hasırların üzerinde namaza durdu. Bayram namazı sonrası vatandaşlar dua ve salavatlar getirerek, kurbanlarını kesmek için evlerinin yolunu tuttu.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:22 Kaynak: İHA
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