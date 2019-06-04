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Peygamberler şehrinde bayram namazına yoğun ilgi

1 saat önce

Peygamberler şehrinde bayram namazına yoğun ilgiŞANLIURFA - Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da bayram namazı için on binler vatandaş camilere akın etti.

Peygamberler şehrinde bayram namazına yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da bayram namazı için on binler vatandaş camilere akın etti. Cami içinde yer bulamayan binlerce vatandaş çullar üzerinde avlularda namaz kıldı.
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da bayram namazı için on binlerce vatandaş camilere akın etti. Cami içinde yer bulamayan binlerce vatandaş çullar üzerinde avlularda namaz kılmak zorunda kaldı. En çok ilgiyi ise Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi gördü. Balıklıgöl Platosundaki Rızvaniye, Hasan Paşa ve Yeni Mevlidi Halil Camileri de dolup taştı. Bu camilerde de yüzlerce vatandaş namazını avlularda kılmak zorunda kaldı.
Peygamberler şehrinde bayram namazına yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:27 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Genel
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