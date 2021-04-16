Ardahan'da ramazanın ilk cuması Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı - Son Dakika

Ardahan'da ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar, camileri doldurdu.

Kentte ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aralıklı olarak saf tuttu.

Yoğun katılımın olduğu Serhat Ulu Camisi'nde yer bulamayan çok sayıda kişi ise namazını avluda kıldı.

Camiye gelenler namazın yanı sıra Kuan okudu, dua etti.