Peygamberler Şehrinde Regaib Kandili"
14 dakika önce
Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camiler doldu.
Şanlıurfa
'da Regaip Kandili
dolayısıyla tarihi camiler doldu.
İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi
'ndeki camileri doldurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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