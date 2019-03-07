Son Dakika Haberleri: Peygamberler Şehrinde Regaib Kandili"

Peygamberler Şehrinde Regaib Kandili"

14 dakika önce

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camiler doldu.

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camiler doldu.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:27 Kaynak: AA

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