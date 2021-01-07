Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu - Son Dakika

Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu

07.01.2021 14:19

Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu Şanlıurfa'da kültür ve turizm yolu çalışmaları başladı Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp Peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak "Kültür ve turizm yolu"nun hizmete açılması için tahliye ve yıkım çalışmaları başlatıldı.

Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu

Şanlıurfa'da kültür ve turizm yolu çalışmaları başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp Peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak "Kültür ve turizm yolu"nun hizmete açılması için tahliye ve yıkım çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak, turizme katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesi için harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazetede yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp Peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak "Kültür ve turizm yolu"nun hizmete açılması için tahliye ve yıkım çalışmasına katıldı. Proje kapsamında Eyyübiye ilçesi, Muradiye, Hacıbayram, Şıhmaksut ve Eyyübiye mahalleleri sınırları içerisinden geçen güzergahta tahliye ve yıkım çalışmaları başlatılarak ilk etapta uzlaşma sağlanan 130 yapının yıkım işlemlerine başlandı.

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bugün burada yıkım çalışmalarına başladığımız Kültür ve Turizm yolunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yol Hz. İbrahim Peygamberin makamından Hz. Eyyüp Peygamberin makamına açılacak bir gönül yoludur. Başladığımız bu yol bin 535 metre ama bu yolun uzunluğu gönüllere uzanıyor. Yolun genişliği 25 -30 metre burada kamulaştırılacak ev adedi 476 bugün yıkımı yapılacak ev sayısı ise 130 adettir. Bütçe imkanlarına göre Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sizlerin duanızla daha güzel çalışmaları yapacağız" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise "Şanlıurfa'da yaklaşık 4 senedir bu hizmet etme onurunu elde ettiğim bu şehirde kültür ve turizm projesini çok şükür gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve milletvekillerimizin ifade ettiği gibi dünyanın mihenk taşı olan iki güzergahı bir birine bağlayacak mesafe 1,5 kilometrekarelik ama anlamı, manevi büyüklüğü, uzunluğu ve ifade edemeyeceğimiz iki güzergahı bir birine bağlamış olacağız. Kültür ve turizm yolu yılların konuşulan projesiydi, ama Zeynel Başkanımızın vasıtası ile başlatmış oldu ve inşallah da kendisi tamamlayacak" diye konuştu.

Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu
Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu
Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu
Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu

Büyükşehir Belediyesi, Peygamber, Şanlıurfa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Peygamberlerin makamları arasına kültür yolu - Son Dakika


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