Son Dakika Haberleri: Peyjaz alanındaki bitkilere Solucan gübresi ile Sölom sıvısı verildi
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Peyjaz alanındaki bitkilere Solucan gübresi ile Sölom sıvısı verildi

29 dakika önce

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü peyzaj alanındaki bitkilerin besin elementi ihtiyacını karşılamak ve toprağın düzenlenmesi amacıyla solucan gübresi ile sölom sıvısı kullanıldı.

Peyjaz alanındaki bitkilere Solucan gübresi ile Sölom sıvısı verildi, System.String[]
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü peyzaj alanındaki bitkilerin besin elementi ihtiyacını karşılamak ve toprağın düzenlenmesi amacıyla solucan gübresi ile sölom sıvısı kullanıldı.

Geçtiğimiz aylarda üniversite kampüs alanı "Hydroseeding" yöntemiyle çimlendirilmiş, havaların yağmurlu geçmesiyle birlikte kampüs alanı yeşile büründü. Kampüs alanındaki bitkilerin element ihtiyacını karşılamak ve toprağın düzenlenmesi amacıyla üniversitede üretilen solucan gübresi ve sölom sıvısı kullanılmaya başlandı. Bu sayede kampüs alanındaki bitkiler sağlıklı bir şekilde gelişecek. Kampüs alanında bulunan bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı gelişmeleri açısından elde edilen katı solucan gübresi, bitkinin kök bölgesine, sölom sıvısı da suya karıştırılarak kullanılıyor. Böylece bitkilerin su ihtiyacı ile beraber besin elementi ihtiyacı da karşılanıyor. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:33 Kaynak: İHA
Iğdır Üniversitesi, Güncel
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