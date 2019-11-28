"Peynir altı suyu" ile ürettikleri gübrenin patentini alacaklar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) peynir altı suyu ve bitki köklerinde yaşayan mikroorganizmalar kullanılarak geliştirilen ve patent başvurusu yapılan gübreyle tarımsal üretimde kalitenin artırılması hedefleniyor.

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan Ocak, 10 yıl önce başlattıkları projeyle peynir altı suyunu bitkilerin köklerinde yaşayan bir mikroorganizmayla birleştirdi.

Bu şekilde geliştirdikleri gübreyi, nohut, mercimek, biber ve patlıcan gibi birçok üründe deneme amaçlı kullanan ve iyi sonuçlar elde eden iki akademisyen, hazırladıkları projeyle TÜBİTAK'tan da destek almaya hak kazandı.

Gübrenin kullanıldığı birçok ildeki çiftçilerden de olumlu dönüşler alan akademisyenler, ürünün patentini alabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun sonucunu bekliyor.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peynir altı suyunun mineral bakımından son derece zengin olduğunu, bitkilerin ihtiyaç duyduğu birçok minerali bünyesinde barındırdığını söyledi.

Peynir altı suyunu 10 yıldır gübre amaçlı kullanmaya çalıştıklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk olabilecek bir model üzerinde çalıştık. Bununla ilgili bir TÜBİTAK projesi de yaptık ve çalışmamız patent aşamasında. Peynir altı suyunu gübre olarak nohut, mercimek, biber ve patlıcan gibi birçok üründe deneme amaçlı kullandık ve çok iyi sonuçlar elde ettik. Adana, Tokat, Antalya, Diyarbakır, Konya ve Aksaray'dan birçok çiftçimiz bizden bilgi alıyor. Çiftçilerimiz bizim önerdiğimiz ölçüler doğrultusunda peynir altı suyunu ürünlerinde kullanıyor. Bu çiftçilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Mandıralarda peynir işlendikten sonra elde edilen su akarsulara atılıyor. Biz bu suyu gübre olarak kullandığımızda para harcamadan bahçemizdeki ürünler için gübre elde etmiş olacağız."

Patent başvurularının kabul edilebilirlik oranının yüzde 80 olduğunu ifade eden Demir, "Geliştirdiğimiz model patent alırsa dünya literatürüne ilk defa böyle bir çalışma kazandırılmış olacak. Resmi olarak tescil edilmesine çok az bir süre kaldı." dedi.

"Toprağa zarar verilmiyor"

Prof. Dr. Ocak da sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen peynir altı suyunun besin değeri açısından zengin olduğunu dile getirdi.

Peynir altı suyunun birçok sektörde kullanılabileceğine işaret eden Ocak, "Türkiye'de sadece birkaç fabrika peynir altı suyunu toz halinde işleyebiliyor. Peynirin süzülmesiyle elde edilen sıvı olduğu gibi ya kanalizasyon sularına ya da atık sulara karışıp gidiyor. Bu halde suya veya toprağa karışan peynir altı suyu kardan öte zarar vermeye başlıyor." diye konuştu.

Bu suyun tarımsal üretimle ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Patent aşamasında olan ürünümüzle ilgili olumlu sonuçlar aldık. Elde ettiğimiz gübreyi birçok üründe denedik. Bu ürünlerin hem lezzeti hem de verimi inanılmaz gelişim gösterdi. Bu yolla herhangi bir ilaç kullanmadan organik gübre elde edildiğini ortaya koyduk. İnsanlar bu suyu değerlendirmeden atıyor. Peynir altı suyu gübresi yaygın olarak kullanıldığı zaman ekonomik bir çalışma da yapılmış oluyor ayrıca hiçbir kimyasal gübre kullanılmayarak toprağa zarar verilmiyor."