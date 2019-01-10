Peynir Bidonunda 1 Kilo 60 Gram Esrar Ele Geçirildi
58 dakika önce
Siirt'te peynir bidonunda gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.
Siirt
'te peynir bidonunda gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmada otlu peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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