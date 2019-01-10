Son Dakika Haberleri: Peynir Bidonunda 1 Kilo 60 Gram Esrar Ele Geçirildi

Peynir Bidonunda 1 Kilo 60 Gram Esrar Ele Geçirildi

58 dakika önce

Siirt'te peynir bidonunda gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Peynir Bidonunda 1 Kilo 60 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt'te peynir bidonunda gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada otlu peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa
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